МЗС Еквадору назвало причини відмови Ассанжу у притулку

Міністерство закордонних справ Еквадору відмовило у подальшому наданні притулку засновника WikiLeaks Джуліану Ассанжу через дії Ассанжа на території посольства. Про це повідомляє The Guardian.

Так, міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія під час виступу в парламенті країни назвав кілька причин, які призвели до рішення припинити надавати притулок Ассанжу.

По перше, за словами глави МЗС Еквадору, засновник WikiLeaks продовжував втручатися в політику інших держав, а це ставило під загрозу відносини Еквадору з ними.

Крім того, Ассанж постійно звинувачував персонал посольства у шпигунстві на США та критикував їх, "замість подяки за сім років притулку".

Також викликало занепокоєння погіршення стану здоров'я Ассанжа. В будівлі посольства він не міг отримати належну медичну допомогу.

РБК-Україна писало, що 11 квітня засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні в посольстві Еквадору.

Того ж дня Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу. Наступне засідання відбудеться 2 травня.

Пізніше стало відомо, що в Еквадорі затримали близького соратника Джуліана Ассанжа, одного з активістів Wikileaks.