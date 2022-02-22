Кулеба: партнери України погоджують параметри і послідовність санкцій проти Росії

Партнери України зараз узгоджують послідовність застосування санкцій проти Росії. Від реакції світу залежать подальші дії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Узгоджуються параметри і послідовність впровадження санкцій. Україна зазначає: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - йдеться в повідомленні.

За його словами,"зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу".

Раніше Кулеба повідомив, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН через дії Росії.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав ЛДНР.

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону кордонів "так званих" "ДНР" і "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.