ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба: партнери України погоджують параметри і послідовність санкцій проти Росії

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 лютого 2022 02:56
Кулеба: партнери України погоджують параметри і послідовність санкцій проти Росії Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Партнери України зараз узгоджують послідовність застосування санкцій проти Росії. Від реакції світу залежать подальші дії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

За його словами,"зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу".

"Узгоджуються параметри і послідовність впровадження санкцій. Україна зазначає: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - йдеться в повідомленні.

Раніше Кулеба повідомив, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН через дії Росії.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав ЛДНР.

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону кордонів "так званих" "ДНР" і "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі