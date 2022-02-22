Кулеба: партнери України погоджують параметри і послідовність санкцій проти Росії
Партнери України зараз узгоджують послідовність застосування санкцій проти Росії. Від реакції світу залежать подальші дії Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
За його словами,"зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу".
"Узгоджуються параметри і послідовність впровадження санкцій. Україна зазначає: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - йдеться в повідомленні.
Раніше Кулеба повідомив, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН через дії Росії.
Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав ЛДНР.
Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону кордонів "так званих" "ДНР" і "ЛНР".
В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.