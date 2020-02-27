ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД дал советы украинцам в Японии и Корее в связи со вспышкой коронавируса

Новости » Общество     27.02.2020 - 12:35
МИД дал советы украинцам в Японии и Корее в связи со вспышкой коронавируса
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В МИД рассказали о порядке и алгоритме действий в странах с коронавирусом

В Министерстве иностранных дел рассказали, что делать и как вести себя украинцам, которые собираются или находятся в Японии и Южной Корее, где резко возросло количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение консульской службы.

Япония

Украинцам, особенно людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, советуют избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, не иметь контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, а также пользоваться защитными масками в местах скопления людей.

"В случае выявления повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания в Японии, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение, или по телефону "горячей линии" Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (с территории Японии), +81-50-3816-2787 (из-за границы)", - говорится в сообщении.

Южная Корея

В связи с резким обострением эпидемиологической ситуации в стране МИД рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в города Тэгу и Чхондо. Эти территории объявлены зонами "специального ухода".

Также можно обращаться по телефону помощи для иностранцев, который внедрили власти страны в связи с эпидемией коронавируса.

"По общенациональному номеру 1339 (для возможности выбора языка после набора 1339 необходимо набрать 4; доступные языки: английский, китайский, японский, русский, вьетнамский, тайский, малайский и индонезийский), по которым можно получить консультации и, в случае необходимости, сопровождение потенциальных пациентов в больницу", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в случае обнаружения инфекции, украинцев на территории Южной Кореи будут лечить бесплатно, как и граждан этой страны. Также, в случае попадания на карантин, власть предоставит помощь на жительство.

Напомним, в Южной Корее за несколько дней резко выросло количество инфицированных коронавирусом. По состоянию на утро 27 февраля подтверждено более 1500 случаев заболевания, а также 13 смертей от инфекции.

За неделю коронавирус поразил 20 новых стран В Южной Корее коронавирусом заразились более 1500 человек
Новости Украины МИД УкраиныЯпонияЮжная КореяКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь