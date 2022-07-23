ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС допомагатиме українцям за кордоном, але кінцева мета - повернути їх додому, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Субота 23 липня 2022 21:56
МЗС допомагатиме українцям за кордоном, але кінцева мета - повернути їх додому, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ продовжуватиме допомагати українцям за кордоном у захисті їхніх прав. Але головною метою залишається їх повернення додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ході саміту перших леді і джентельменів.

"Ми робимо все для того, щоб захищати права українців. Єдине, що ми не будемо робити - це сприяти тому, щоб вони залишалися за кордоном назавжди. Ми хочемо, щоб українці повернулися додому", - сказав Кулеба.

Він підкреслив,що кінцевою метою залишається повернення всіх українців, які перебувають за кордоном, додому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Польщі почали приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги для школярів, які навчаються в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Дмитро Кулеба Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років