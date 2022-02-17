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МЗС Британія про загострення на Донбасі: спроба Кремля сфабрикувати привід для вторгнення

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що сьогоднішні обстріли на Донбасі свідчать про спробу Уряду РФ сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трас в Twitter.

"Повідомлення про нібито аномальну військову активність України на Донбасі - це кричуща спроба російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського сценарію. Британія буде і надалі виступати проти російської кампанії дезінформації", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загострення, бойовики з початку доби 29 разів порушували режим "тиші".

При цьому окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській і селище Врубівка Попаснянського району Луганської області, в результаті якого снаряд влучив у ліцей та газопровід.

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Вторгнення Росії до УкраїниДонбасСтаниця Луганска