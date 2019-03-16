МЗС Британії заявило про підтримку України у протистоянні російській агресії

Джеремі Хант пообіцяв продовжувати вживати заходів у відповідь на дії Росії з дестабілізації України

Великобритания последовательно поддерживает Украину в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе и остальными случаями российской агрессии, а также связанные с этим санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передает РБК-Украина со ссылкой на британский МИД.

Хант отметил, что санкции являются еще одним примером того, как международное сообщество выступает против России из-за того, что она постоянно нарушает международное право.

"Сегодня Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили России однозначный сигнал о том, что ее нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было абсолютно неприемлемым", - говорится в сообщении.

Глава британского МИД также пообещал продолжать предпринимать необходимые совместные меры в ответ на действия России по дестабилизации Украины.

"Россия должна немедленно освободить 24 задержанных военнослужащих и вернуть захваченные суда... Россия должна разрешить свободный и беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море", - подчеркнул Хант.

Напомним, 15 марта Соединенные Штаты и Канада расширили антироссийские санкции в связи с нападением России на украинские суда в Керченском проливе. Под ограничения попали, в частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД РФ Владимир Якунин.