RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС Британії підпише законопроект про "найжорсткіші санкції" проти Росії, - ЗМІ

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс цього тижня підпише законопроект про самі жорсткі санкції проти Росії. Після чого його буде направлено до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що документ мав бути підписаний до 10 лютого, однак у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про "затримку" не називаючи причин.

"Наше новий законопроект щодо санкцій буде підписано міністром закордонних справ цього тижня і незабаром після цього буде представлений в парламенті", - пише видання, посилаючись на заяву МЗС Британії.

Там нагадують, що це буде "найжорсткіший пакет санкцій Великобританії проти Росії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Британія розробляє законопроект по посиленню санкцій проти Кремля у випадку нового російського вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що санкції торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяСанкції проти Росії