МЗС Британії відреагував на затримання посла в Тегерані

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розкритикував затримання британського посла в Ірані Роберта Макейра на акції протесту в Тегерані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява міністра.

За словами Раабе, Іран ризикує стати світовим ізгоєм.

"Затримання нашого посла в Тегерані без всяких підстав або пояснень є кричущим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває зараз на роздоріжжі. Він може продовжувати рухатися до того, щоб стати ізгоєм, з політичною та економічною ізоляцією, які це потягне за собою, або зробити кроки у напрямку до деескалації напруженості і вибрати шлях дипломатії", - заявив він.

Нагадаємо, агентство Tasnim повідомило, що правоохоронні органи затримали і через кілька годин відпустили посла Великобританії в Ірані через його участь в акції протесту і "спробу керувати діями натовпу" під час демонстрації біля тегеранського Технологічного університету імені Аміра Кабіра. Посол буде викликаний в МЗС Ірану у зв'язку з інцидентом.

Група іранських демонстрантів 11 січня вимагала відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після того, як Тегеран заявив, що його військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

Також повідомлялося, що Хаменеї був проінформований про ненавмисному збиванні українського літака поблизу Тегерана і зажадав опублікувати дані про збитий Boeing.