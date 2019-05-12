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МЗС Болгарії викликало посла Туреччини з мовного питання

Новини » Політика    12.05.2019 - 02:37
МЗС Болгарії викликало посла Туреччини з мовного питання
Фото: прапор Болгарії (flagi.in.ua)

У Болгарії здивовані висловлюваннями про необхідність забезпечити вивчення в країні турецької мови

Міністерство закордонних справ Болгарії очікує главу турецького диппредставництва у понеділок, 13 травня, для пояснень через висловлювання посла Туреччини про необхідність забезпечити вивчення в країні турецької мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу болгарського МЗС.

У Болгарії здивовані висловлюванням турецького посла.

"За розпорядженням віце-прем'єра і голови МЗС Катерини Захарієвої, посол Туреччини в Болгарії буде викликаний в МЗС у понеділок, щоб дати пояснення своїм словам, у яких він закликав болгарську державу забезпечити вивчення турецької мови як іноземної", - йдеться в заяві.

У болгарському відомстві назвали висловлювання посла "шокуючим", оскільки болгарський уряд ніколи не перешкоджав вільному вивченню іноземних мов, а турецька вивчається у школах разом із англійською, німецькою, французькою, китайською, російською та іншими мовами.

"Висловлювання посла Туреччини, сусідньої і партнерського держави, не відповідає очікуванням Болгарії про те, яким чином повинні розвиватися наші добросусідські та партнерські відносини", - підкреслили в МЗС Болгарії.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав "неприйнятним" ухвалений 25 квітня Верховною радою України "мовний закон", який, на його думку, порушує права угорської меншини.

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