Дистанційна робота посольств України: Кулеба назвав основні переваги

Указ президента України щодо можливості працювати українським посольствам дистанційно з Києва дозволить оптимізувати управління, зробити посольства більш мобільними та дешевими для платників податків.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба МЗС України .

"Нововведення Указу президента про закордонні дипломатичні установи дозволять нам оптимізувати управління та зробити посольства більш мобільними, ефективними та економними для платників податків", - зазначив міністр.

За словами міністра, одним з ключових нововведень є створення нового формату послів із резиденцією в Києві.

"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування", - наголосив Кулеба.

За його словами, такий формат дистанційної дипломатичної присутності успішно функціонує у багатьох іноземних країнах, зокрема Європейського Союзу, і нині Україна починає втілювати цей передовий досвід як доповнення до традиційних форматів дипломатичної присутності.

Крім того, міністр розповів про новий формат посольств України за кордоном "1+2" (посол і два дипломати), який має намір впровадити Міністерство закордонних справ.

"Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє - за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства 1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена", - вважає Кулеба.

Міністр підкреслив, що ставить всім керівникам закордонних дипломатичних установ 5 пріоритетних завдань: зміцнювати безпеку України, збільшувати обсяги торгівлі та інвестицій, допомагати українцям за кордоном, нарощувати "м’яку силу" України за кордоном, розширювати свободу подорожей для українців.

Міністр додав, що нововведення дозволяють вже сьогодні на практиці розширювати географію присутності України у світі зі значною економією грошей платників податків. "Більше присутності - більше можливостей для Української держави, українського бізнесу та громадян", - резюмував Кулеба.