МЗС Австрії вивчає питання екстрадиції Фірташа

Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі США українського мільярдера Дмитра Фірташа. Про це повідомляє DW.

МЗС аналізує, чи відповідає екстрадиція олігарха національним інтересам. Зазначається, що питання екстрадиції Фірташа зараз знаходиться в МЗС, який сформує Мін'юсту свою офіційну позицію.

"Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції повинен приймати рішення з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія. Саме з цієї точки зору питання екстрадиції повинен оцінити МЗС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії схвалив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа в Сполучені Штати Америки. Тепер Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який повинен затвердити рішення.

РБК-Україна писало, що 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили.