В МЗС анонсували кадрові конкурси на посади за кордоном

У Міністерстві закордонних справ анонсували кадрові конкурси на посади за кордоном. Голова відомства Дмитро Кулеба заявив, що це "відкриті двері" для людей, які хочуть стати дипломатами.

Про це Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу щодо 100 днів змін в МЗС, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найбільша проблема серед кандидатів на посади в МЗС склалась зі знанням іноземних мов.

"Найбільша проблема з арабською. Тому хочу одразу заявити, що після карантину буде оголошені відкриті конкурси на низку посад в органах дипслужби з головним фокусом - набір людей зі знанням іноземних мов, які не є поширеними в системі і потребує укомплектування", - заявив Кулеба.

Також він додав, що неприпустима ситуація була виявлена й в Китаї, де у посольстві лише одна людина повноцінно володіє китайською мовою.

"У МЗС немає внутрішнього ресурсу закривати питання мов, тому ми вийдемо на зовні. Відкриємо двері для людей, які хочуть стати дипломатами.. Безумовно, мова не буде єдиним критерієм, бо є люди, які окрім мови більше нічого не знають", - сказав міністр.

Також він запевняє, що робота за кордоном це стрес, однак більшість дипломатів хочуть працювати в Європі.

"Аналіз, який був проведений на моє доручення показав, що більшість українських дипломатів хоче працювати в Європі або в Північній Америці. Це величезна диспропорція, ми маємо її змінювати. Тому було розроблено мотиваційний пакет для кандидатів на посади до Близького сходу, Африки та Латинської Америки", - додав Кулеба.

Також міністр заявив, що ротація кадрових змін буде відбуватись на два роки вперед.

"Кадрові зміни. До мене ротація планувалась на рік вперед. Я запровадив, щоб ротація відбувалась на два роки вперед. Це дозволяє краще людині готуватись до відрядження, бо фактично вона має рік на те, щоб і мову підтягнути і в принципі дозволяє краще будувати кар’єру", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України призначили нового спецпредставника з питань санкційної політики.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що глава уряду України Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення нових міністрів.