Microsoft заявила про кібератаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби Трампа і Байдена

У президентські вибори у США намагаються втручатися групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану. Хакери атакують працівників передвиборних штабів президента Дональда Трампа і його суперника на виборах Джо Байдена.

Про це йдеться в заяві корпорації Microsoft, опублікованому на сайті компанії.

Йдеться про хакерські групи Strontium ( "Стронцій") з Росії, Zirconium ( "Цирконій") з Китаю і Phosphorus ( "Фосфор"), імовірно, з Ірану.

За даними Microsoft, група під назвою Strontium ( "Стронцій") базується в Росії, об'єктами її атак стали понад 200 організацій, включаючи штаби кандидатів, неурядові організації, партії і політичних консультантів.

"У звіті (спеціального прокурора Роберта, - ред.) Мюллера вона також була вказана як організація, яка несе основну відповідальність за атаки на президентську кампанію демократів в 2016 році", - заявили в Microsoft.

Центр аналізу загроз Microsoft (MSTIC) зафіксував серію атак, проведених російськими хакерами в період з вересня 2019 року по сьогоднішній день.

Атаки "Стронцію" спрямовані на неурядові організації, такі як Німецький фонд Маршалла в США, консультантів Республіканської і Демократичної партій, партійних організацій в США на загальнонаціональному рівні і на рівні штатів, а також політичних партій у Великій Британії.

Крім того, "Стронцію" приписують напади на комерційні організації у сфері розваг, готельних послуг, виробництва, фінансових послуг та сфері безпеки.

Відзначимо, що "Стронцій" - це одне з найменувань хакерської групи Fancy Bear, відомої також як Sofacy, Pawn Storm, Tsar Team, Sednit і APT28. У США групу Fancy Bear звинувачували у зломі серверів Демократичної партії США на виборах 2016 року. Цю групу вважають близькою до російських державних структур і спецслужб.

Китайських хакерів з "Цирконію" Microsoft звинувачує в тисячах атак, здійснених з березня по вересень поточного року, з яких близько 150 успішних.

Йдеться про атаки на людей, пов'язаних з передвиборними штабами в США, а також на представників міжнародної спільноти, науковців в галузі міжнародних відносин з понад 15 університетів, а також на акаунти, пов'язані з 18 міжнародними організаціями та політичними організаціями, включаючи Атлантичну раду і Стімсоновський центр.

Групі "Фосфор", яка, на думку Microsoft, діє з Ірану спроби отримати доступ до особистих або робочих акаунтів осіб, прямо чи опосередковано пов'язаних з президентськими виборами в США. У період з травня по червень 2020 року "Фосфор" безуспішно намагався увійти в облікові записи чиновників адміністрації Дональда Трампа і передвиборного штабу президента.

Microsoft закликала збільшити федеральне фінансування захисту цифрової інфраструктури для захисту демократії і права людей на голосування.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив. що Китай найактивніше бажає втрутитися у вибори в США.

Раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США.

Зазначимо, згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ має намір поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.