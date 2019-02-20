Microsoft запускає сервіс кібербезпеки в 12 країнах ЄС

Сервіс захистить своїх клієнтів в політичному просторі від хакерських атак

Корпорация Microsoft расширит сервис кибербезопасности Account Guard для 12 европейских стран, чтобы защитить своих клиентов в политическом пространстве от хакерских атак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Microsoft Corp предложит свой сервис кибербезопасности Account Guard для 12 новых рынков в Европе, включая Германию, Францию ​​и Испанию, чтобы закрыть пробелы в безопасности и защитить клиентов в политическом пространстве от взлома.

Помимо Германии, Франции и Испании сервис Account Guard также будет доступен в Швеции, Дании, Нидерландах, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Португалии и Словакии.

Ранее сообщалось, что президент Microsoftt Брэд Смит сообщил, что компания готова продавать военным и разведовательным ведомствам США передовые технологии.

Заявление компании Microsoft прозвучало на фоне того, что компания Google, в июле 2018, отказалась заниматься разработкой искусственного интеллекта для военных. Этот искусственный интеллект компания Google разрабатывала совместно с Пентагоном, но в июле 2018 отказалась от продолжения контракта в связи с критикой сотрудников, которые утверждали о том, что такие разработки помогают военным повысить эффективность убийства своих целей.

Также сообщалось, что власти США обсудили кибербезопасность с Facebook и Microsoft. Власти обсудили с компаниями меры борьбы с хакерами, что представляют угрозу выборам и демократии.