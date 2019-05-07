Microsoft запускає програмне забезпечення із захисту виборів

Американська компанія Microsoft розробила програмне забезпечення під назвою ElectionGuard для убезпечення процесу голосування на виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

Вказано, що ElectionGuard зробить голосування безпечним, доступним й ефективним не тільки в США, але й в інших демократичних державах світу.

"Гендиректор Сатья Наделла анонсувала ElectionGuard, безкоштовний комплект для розробки програмного забезпечення з відкритим кодом, від нашої програми щодо захисту демократії", - зазначається у повідомленні.

При цьому у Microsoft підкреслили, що нове безкоштовне програмне забезпечення не призначене ані для заміни паперових бюлетенів, ані для підтримки системи інтернет-голосування. У компанії пояснили, що воно має доповнювати й вдосконалювати існуючі системи підрахунку голосів.

Крім того, представники Microsoft вказують, що ElectionGuard SDK можна буде використовувати як цілком, так і окремими частинами. Наголошується, що система на прив'язана лише до пристроїв, на яких встановлено Windows, а може бути інтегрована з іншими операційними системами.

Також у Microsoft обіцяють цього року презентувати тестову систему голосування, щоб продемонструвати можливості ElectionGuard. Власне програма з'явиться у доступі вже влітку цього року, анонсували у компанії.

Так, програмне забезпечення було розроблено разом з американською компанією Galois, яка, за даними ЗМІ, також працює над створенням прототипу захищеної системи голосування за контрактом із передового дослідницького агентства Пентагону - DARPA.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому корпорація Microsoft анонсувала розширення сервісу кібербезпеки Account Guard для 12 європейських країн, щоб захистити своїх клієнтів у політичному просторі від хакерських атак.

Нагадаємо, у березні Microsoft вдруге за шість місяців виявила пов'язану з російським урядом операцію, спрямовану проти впливових аналітичних центрів, які займають критичну позицію щодо РФ.