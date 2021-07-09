Від Beatles до фольклорних пісень: Норвегія будує музичне сховище на випадок кінця світу

Компанія Elire Management Group заявила про намір побудувати сховище для найкращих пісень світу. Будівля зберігатиме записи найближчі 1000 років попри ядерний кінець світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Billboard .

Згідно зі звітом щотижневого американського часопису, Elire Management Group планує побудувати цифрове сховище задля зберігання важливих музичних записів, починаючи від пісень гурту Beatles та закінчуючи фольклорною музикою. Наразі компанія веде переговори з технологічними гігантами, такими як Arctic World Archive - підприємством, яке побудувало сховище для зберігання копій давніх артефактів, наприклад як рукописи Ватиканської бібліотеки.

"Ми хочемо зберегти музику, яка сформувала нас як людей і сформувала наші країни", - відзначив керуючий директор Global Music Vault Люк Дженкінсон.

Сьогодні Elire Management Group розмірковує над створенням глобального комітету, який працюватиме з музичними колективами, аби зібрати улюблені пісні країн.