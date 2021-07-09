ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Від Beatles до фольклорних пісень: Норвегія будує музичне сховище на випадок кінця світу

Новость на русском →
Норвегія, П'ятниця 09 липня 2021 17:15
Від Beatles до фольклорних пісень: Норвегія будує музичне сховище на випадок кінця світу Фото: В Норвегії побудують музичне сховище на випадок апокаліпсису (flickr/by Mark Nelson)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Elire Management Group заявила про намір побудувати сховище для найкращих пісень світу. Будівля зберігатиме записи найближчі 1000 років попри ядерний кінець світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Billboard.

Згідно зі звітом щотижневого американського часопису, Elire Management Group планує побудувати цифрове сховище задля зберігання важливих музичних записів, починаючи від пісень гурту Beatles та закінчуючи фольклорною музикою. Наразі компанія веде переговори з технологічними гігантами, такими як Arctic World Archive - підприємством, яке побудувало сховище для зберігання копій давніх артефактів, наприклад як рукописи Ватиканської бібліотеки.

"Ми хочемо зберегти музику, яка сформувала нас як людей і сформувала наші країни", - відзначив керуючий директор Global Music Vault Люк Дженкінсон.

Сьогодні Elire Management Group розмірковує над створенням глобального комітету, який працюватиме з музичними колективами, аби зібрати улюблені пісні країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия убежище музыка
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі