Microsoft через месяц удалит все ваши сохраненные пароли: что делать пользователям

Что это значит?

В течение многих лет Authenticator служил инструментом для двухфакторной аутентификации и хранения паролей. Теперь его основная задача - работать с биометрическими данными и PIN-кодами.

"Пароли можно взломать, в то время как passkeys используют пару из публичного и локального приватного ключа, что помогает защититься от фишинга, перебора и других атак", - заявил старший аналитик CNET по программному обеспечению и кибербезопасности Аттила Томашек

По данным издания, 49% взрослых в США по-прежнему используют одни и те же пароли для разных сервисов, а также прибегают к "подсказкам", которые могут помочь мошенникам получить доступ к аккаунтам. Пасс-ключи устраняют эту уязвимость.

Что будет отключено и когда

С июня: нельзя добавлять новые пароли в Authenticator

С июля: отключено автозаполнение сохраненных паролей

С 1 августа: полностью исчезает поддержка паролей в приложении.

Если вы по-прежнему хотите использовать пароли, Microsoft рекомендует хранить их в браузере Edge, однако эксперты советуют переходить на пасс-ключи.

Что такое пасс-ключи и почему они безопаснее

Пасс-ключ (passkey) - это новая форма авторизации, предложенная альянсом FIDO (Fast Identity Online). Вместо пароля вы используете: PIN-код, отпечаток пальца, распознавание лица (например, через Face ID или Windows Hello).

В отличие от обычных паролей, пасс-ключи не хранятся на удаленных серверах - они остаются только на вашем устройстве. Это делает их недоступными для хакеров и исключает необходимость запоминать пароли или использовать менеджеры.

Как настроить пасс-ключ в Microsoft Authenticator

Microsoft уже начала автоматически предлагать пользователям переходить на пасс-ключи.

"Если вы входите с одноразовым кодом, после входа система предложит зарегистрировать пасс-ключ. При следующем входе он станет основным способом авторизации", - сообщила компания в блоге от 1 мая.

Способ настройки пасс-ключа: