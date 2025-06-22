"Мы не остановимся": в Иране ответили Трампу на обстрел

"После жестоких атак сионистского врага в последние дни, сегодня на рассвете ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане подверглись варварскому нападению со стороны врагов Ирана (США, - Ред.). Это является нарушением международного права, и в частности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - пожаловались в Иране.

В организации отметили, что атаки США и Израиля являются акцией, которая якобы противоречит международному праву. В Иране, помимо прочего, обвинили в "соучастии" Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Организация по атомной энергии Ирана заверяет нацию, что, несмотря на злобные заговоры ее врагов, - благодаря усилиям тысяч ее революционных ученых и экспертов, она не позволит остановить путь развития этой национальной промышленности, построенной на крови ученых-ядерщиков", - добавили в организации.

В то же время верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что "выход США на поле боя нанесет им непоправимый ущерб. По данным иранских СМИ, он ожидает, что американцы "понесут более серьезные потери, чем те, которые что были в прошлом".