Мы обязаны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, - глава Европарламента

Европейский Союз поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европарламента Роберты Мецоли.

По ее словам, важным шагом является создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии.

"Я снова выразила генеральному прокурору Андрею Костину обязательство ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений", - рассказала Мецола.

Напомним, 4 марта прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений РФ.

Международный центр по расследованию преступлений агрессии в Гааге откроется летом 2023 года.

Также ранее мы писали, что в Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.

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