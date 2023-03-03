Международный центр расследования преступлений агрессии в Гааге откроется летом, - Костин

Международный центр по расследованию преступлений агрессии в Гааге откроется летом 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина во время международной конференции "Объединенные ради победы" во Львове, передает Укринформ .

"Первый практический шаг к этому (к созданию Спецтрибунала по расследованию преступления агрессии - ред.) также будет сделан здесь. Вместе с Евроюстом, Еврокомиссией и членами Совместной следственной группы мы создадим международный центр по преследованию преступления агрессии в Гааге", - сказал Костин.

Он отметил, что центр, который будет собирать доказательства преступлений агрессии, начнет свою работу в Гааге уже этим летом.

По словам генпрокурора, также планируется подписание соответствующего соглашения в рамках Совместной следственной группы.