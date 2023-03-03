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Международный центр расследования преступлений агрессии в Гааге откроется летом, - Костин

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Пятница 03 марта 2023 22:20
Международный центр расследования преступлений агрессии в Гааге откроется летом, - Костин Фото: генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Международный центр по расследованию преступлений агрессии в Гааге откроется летом 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина во время международной конференции "Объединенные ради победы" во Львове, передает Укринформ.

"Первый практический шаг к этому (к созданию Спецтрибунала по расследованию преступления агрессии - ред.) также будет сделан здесь. Вместе с Евроюстом, Еврокомиссией и членами Совместной следственной группы мы создадим международный центр по преследованию преступления агрессии в Гааге", - сказал Костин.

Он отметил, что центр, который будет собирать доказательства преступлений агрессии, начнет свою работу в Гааге уже этим летом.

По словам генпрокурора, также планируется подписание соответствующего соглашения в рамках Совместной следственной группы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский судебный орган Евроюст объявил о создании в Гааге центра расследования преступлений России против Украины.

Также ранее мы писали, что в Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.

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