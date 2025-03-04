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Мы обеспечиваем ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства,- Шмыгаль

Вторник 04 марта 2025 13:50
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Мы обеспечиваем ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства,- Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к любым вызовам, даже если помощь от США будет временно приостановлена. По его словам, страна имеет все инструменты для обеспечения ВСУ.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции.

Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к любым вызовам, даже если поддержка со стороны США будет сокращена или временно приостановлена.

По его словам, за три года войны Украина сталкивалась с различными ситуациями, в том числе и задержками в поставках вооружения, но всегда находила способы продолжать борьбу.

"У нас нет выбора - мы должны себя защищать. Эта защита не предусматривает возможности отдохнуть. Мы должны быть полностью подготовленными и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства", - подчеркнул Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство имеет необходимые инструменты для удержания ситуации на фронте, но эти механизмы не подлежат разглашению.

В то же время Украина будет продолжать настойчиво сотрудничать с европейскими партнерами, странами G7 и США, чтобы обеспечить стабильную поддержку и усилить устойчивость обороны.

"Чтобы Украина была крепкой, обеспеченной всем необходимым и выстояла выжила освободила свои территории вплоть до подписания мирного соглашения, которое принесет справедливый мир", - отметил Шмыгаль.

Что известно о временной остановке помощи

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить предоставление военной помощи Украине, в частности боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, которые были утверждены во времена президентства Джо Байдена.

Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, хотя официального подтверждения этого решения от самого Трампа не было.

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