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Украина и Европа должны быть за столом переговоров, - Зеленский

Понедельник 24 февраля 2025 11:48
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Украина и Европа должны быть за столом переговоров, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Европа должны быть за столом переговоров, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пленарного заседания "Поддерживай Украину".

"Война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой. Украина, Европа вместе с Америкой мы должны быть за столом переговоров вместе с Россией, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении", - заявил президент.

Переговоры США и России

18 февраля состоялась встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. Позже государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне". Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

По словам Зеленского, Киев не признает результатов переговоров в Эр-Рияде.

Как пишет The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют выступить с единым посланием по Украине во время встречи президентом США Дональдом Трампом.

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