"Мы не тренируемся в окопе". Лосано - о работе с волейбольной сборной Украины во время войны и конфликте с Плотницким

Вызовы и риски

Аргентинский специалист, который возглавил команду в апреле 2024 года, признался, что сознательно принял это решение, несмотря на все риски.

"Я с глубоким уважением отношусь к Украине как к стране, которая борется за свое существование. Мы не можем быть равнодушными к несправедливости. Мое тренерство здесь - это моя форма поддержки. И я считаю это честью и ответственностью", - сказал специалист.

Лосано считает, что поддержка Украины - важная позиция для международного спорта.

"Действительно важно, чтобы мир помнил об Украине и ее борьбе. Для международного спорта, когда сборная страны под обстрелами играет на высоком уровне - это сильный месседж", - уверен он.

Специалист также подчеркнул, что непосредственной угрозы его работе нет.

"Мы не тренируемся в окопе. Мы работаем в Польше. Чего мне бояться? Мне понравился вызов, и я не требовал никаких гарантий от Федерации волейбола".

Об отсутствии Плотницкого

Отдельная тема - отсутствие в сборной ее многолетнего лидера и капитана Олега Плотницкого. Доигровщик итальянской "Перуджи" недавно объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"У меня есть четкая философия - каждый сезон приглашаю в сборную 40-45 игроков. Если кто-то хочет играть - дверь открыта. Если кто-то не может или не хочет - это их право. И я его уважаю", - сказал Лосано.

"Я не общался лично с Плотницким. В прошлом сезоне имел разговор с его клубным тренером, который советовал поговорить с ним после плей-офф. Но после того, как Олег сам объявил о завершении выступлений за сборную - я воспринял это как окончательное решение. Возможно, когда-то мы пообщаемся - не для того, чтобы убеждать, а чтобы понять", - пояснил тренер.