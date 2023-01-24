"Мы не стоим на пути": Писториус об обучении украинских военных на танках Leopard 2

Писториус заявил, что партнеры могут начать свою работу по учениям на танках Leopard.

"Мы не стоим на пути", - сказал министр обороны Германии во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом Писториус отметил, что ФРГ согласится передать Украине танки только после того, как будет принято совместное решение, которое, как ожидает глава оборонного ведомства Германии, будет приянто "в ближайшее время".