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"Мы не стоим на пути": Писториус об обучении украинских военных на танках Leopard 2

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Германии Борис Писториус дал "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках немецкого производства Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Писториус заявил, что партнеры могут начать свою работу по учениям на танках Leopard.

"Мы не стоим на пути", - сказал министр обороны Германии во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом Писториус отметил, что ФРГ согласится передать Украине танки только после того, как будет принято совместное решение, которое, как ожидает глава оборонного ведомства Германии, будет приянто "в ближайшее время".

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

Также сегодня стало известно, что Польша отправила Германии официальный запрос о разрешении передать танки Leopard 2 Украине.

Кроме того, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос поставок танков Leopard сейчас находится на финальной стадии.

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