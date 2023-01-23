Кулеба о поставках Leopard Украине: мы находимся на финальной стадии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Главу МИД попросили рассказать, есть ли какой-то сдвиг в передаче танков Украине после встречи министров иностранных дел стран ЕС, на которой главным вопросом была военная помощь нашей стране.

"Абсолютно, я говорил и еще раз могу повторить, что в вопросе танков нам осталось сделать последние полшага. Мы уже получили британские Challenger, про которые когда то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем французские танки, легкие пока что. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление нам танков Leclerc. У меня нет сомнений, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что предоставление каждого типа оружия Украине было для Германии проблемным - такая ситуация возникала с гаубицами, системами ПВО и БМП Marder.

"Ну такая страна, есть специфика, нужно ее учитывать. Но в конце концов мы всегда получали необходимый результат и в этой раз так же его получим", - отметил глава МИД.

По его словам, Киев в диалоге с Берлином подчеркивает, что каждый день дискуссий о передаче танков Украине - это день реальной битвы на фронте. Поэтому чем быстрее власти ФРГ примут такое решение, тем меньше крови прольется.

"Мы ускоряем (решение о танках - ред.) максимально на всех уровнях. Президент Украины Владимир Зеленский лично этим занимается, министр обороны Алексей Резников, я", - добавил министр.

Отметим, Германия пока не приняла решение о передаче танков Leopard Украине и не разрешила другим странам совершать соответствующие поставки.