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Мы разработали механизм возвращения вывезенных Россией украинских детей, - Лубинец

Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии рассказал о механизме возвращения депортированных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в Telegram.

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Лубинец отметил, что на сегодняшний день разработан механизм возвращения детей, который содержит несколько ключевых этапов:

  • Разработка механизма получения списков детей.
  • Верификация и обновление данных.
  • Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.
  • Психологическая реабилитация детей по возвращении.
  • Создание специального центра реабилитации.
  • Открытие гуманитарных коридоров.

"Все эти шаги предпринимаются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", - добавил омбудсмен.

Похищение Россией украинских детей

В деле о депортации украинских детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть подтверждение, что в Российской Федерации усыновили уже 386 украинских детей.

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Дмитрий Лубинецдіти