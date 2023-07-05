Мы не полностью раскрыли свой потенциал, - Тарнавский о контрнаступлении ВСУ

Ситуация на поле боя стабильна, а Вооруженные силы Украины еще не полностью раскрыли свой потенциал.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ABC .

По словам командующего, украинские войска на оккупированных россиянами территориях сталкиваются с большими минными полями. Также, российские оккупанты специально пытаются уничтожить как можно больше западной техники, "это для них приоритет".

"Это жесткое противостояние с врагом, использующим минные поля, противотанковые средства. Они ведут широкомасштабные действия с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары", - сказал Тарнавский.

В ответ на беспокойство некоторых западных аналитиков относительно "недостаточного прогресса" Украины в ходе контрнаступления Тарнавский заявил, что ситуация стабильная: "Главное, что мы не полностью раскрыли свой потенциал".

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.