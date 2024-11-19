Около 40% освобожденных военнопленных ранее считались пропавшими без вести, - Лубинец

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что особое внимание уделяется тяжелораненым, тяжело больным и женщинам. Все военнослужащие, внесенные в реестры Национального информационного бюро, автоматически включаются в списки на обмен, независимо от их статуса - пропавшие без вести или подтвержденные военнопленные.

Обмен военнопленных: сложности и достижения

Украина относится ко всем своим защитникам одинаково и регулярно подает списки для обмена. Важным аспектом этой работы является то, что около 40% освобожденных военнопленных ранее считались пропавшими без вести. Это подчеркивает важность систематической подачи списков всех защитников и защитниц.

Несмотря на все усилия, инициативы Украины часто игнорируются российской стороной.

"Как пример, когда мусульмане мира отмечали окончание поста Ораза-Байрам, а католики - Пасха, Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, исповедующими ислам и католиками.Однако предложенные списки РФ проигнорировали. Возможно ли объяснить здесь логику России? Вопрос риторический", - отметил Дмитрий.

Условия содержания украинцев в плену

Согласно данным ООН, более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в России. Среди методов - избиения, пытки электрическим током, психологическое давление, издевательства с использованием собак, принуждение к исполнению гимна России и другие. Освобожденные из плена свидетельствуют о ужасных условиях: голод, нехватка воды, тесные камеры и полное отсутствие гуманного обращения.

Похищение украинских детей: масштаб трагедии

Отдельное беспокойство вызывает ситуация с похищенными детьми. По разным оценкам, Россия вывезла более 700 тысяч украинских детей, однако точные списки скрываются. По имеющимся данным, детей депортируют в отдаленные регионы России: Владимирскую, Омскую, Ростовскую области, а также на Сахалин и временно оккупированные территории.

Лубинец отметил, что даже при возвращении хотя бы одного ребенка в день, Украине понадобится более 55 лет, чтобы вернуть всех похищенных детей. Российская сторона намеренно усложняет поиски, постоянно перемещая детей между регионами.

Несмотря на трудности, Украина продолжает бороться за каждого своего гражданина. Регулярная подача списков, взаимодействие с международными организациями и поиск новых способов давления на РФ остаются неотъемлемой частью этой работы. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что возвращение каждого человека - это высший приоритет государства.