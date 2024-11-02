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В Украине появился первый центр реинтеграции для освобожденных из плена военных

Украина , Суббота 02 ноября 2024 14:53
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В Украине появился первый центр реинтеграции для освобожденных из плена военных Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине появился центр реинтеграции для освобожденных из плена военных. Это первое подобное заведение здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отметил министр обороны Рустем Умеров, медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь защитникам после возвращения из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.

Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, предоставляющий все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. Также там проводятся реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов.

Первый центр рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.

"Мы также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны", - добавил Умеров.

Напомним, президент Владимир Зеленский в июле поручил улучшить реабилитацию раненых военных, а также освобожденных из плена защитников.

Глава государства подчеркивал, что большинство процессов должно быть оцифровано. Он дал поручение правительству обеспечить финансирование для создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции освобожденных из плена.

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