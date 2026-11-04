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Трамп признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами

06:02 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Республиканцы победили бы на промежуточных выборах в Конгресс США с разгромным счетом, если бы в бюллетенях было имя Трампа. Такое заявление президент сделал на фоне первых успехов демократов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в Truth Social, а также The New York Times и корреспондента Bloomberg Джеффа Мейсона.

Что написал Трамп

Президент подчеркнул, что сам на этих выборах не баллотировался.

"Меня не было в бюллетене, а будь, мы победили бы с разгромным счетом!" – написал Трамп.

Похожее объяснение несколько раньше дал и чиновник Белого дома в комментарии CNN. По его словам, избиратели Трампа приходят на участки именно тогда, когда президент лично находится в бюллетене.

Трамп признает результаты

По данным The New York Times, Трамп заявил, что признает итоги выборов и будет работать с демократами, которые, по прогнозам, получают контроль над обеими палатами Конгресса.

В то же время в Белом доме настроены неуступчиво. Чиновник администрации в комментарии корреспонденту Bloomberg Джеффу Мейсону заявил, что избиратели демократов пожалеют о своем выборе, когда после урегулирования конфликта с Ираном цены на топливо быстро упадут.

"Независимо от того, как завершится сегодняшний день, решимость президента Трампа остановить радикальных левых только укрепится. Пристегнитесь", - добавил он.

Настроения избирателей складывались не в пользу президента. По предварительным данным опроса CNN, работу Трампа не одобряют около 60% пришедших на участки американцев.

От результатов голосования может зависеть и внешняя политика США. По данным Axios, в случае поражения республиканцев Трамп может склониться к масштабному удару по Ирану. О том, как новый состав Конгресса окажет влияние на поддержку Киева, РБК-Украина разбирало в аналитическом материале о рисках для Украины.

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