RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мы обещали, что "продолжение следует". Командующий ВС отреагировал на "прилеты" в Севастополе

Иллюстративное фото: в ВСУ отреагировали на прилеты в Севастополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные неоднократно обещали, что оккупантам будет неспокойно в Крыму. Свидетельством этого являются очередные "прилеты" в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

"Мы же обещали, что "продолжение следует...". Поэтому, пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил", - написал Олещук. 

 

Он также потроллил россиян, которые утверждают, что все ракеты над Севастополем якобы были сбиты. По его словам, в ВСУ надеются, что в следующий раз противовоздушная оборона оккупантов снова "не подведет". 

"Севастополь - город Военно-морских сил Вооруженных сил Украины!" - подчеркнул командующий Воздушными силами. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже стало известно, что был атакован штаб Черноморорского флота. 

При этом в сети публиковали видео, на которых можно заметить, что здание значительно повреждено и над ним поднимается густой черный дым. 

После этого у оккупантов началась паника - они проводят эвакуацию детей и студентов, перекрыли дороги, а также объявили "специальные мероприятия" в городе.

Более детально о "прилетах" можете узнать в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныСевастопольКримВойна России против Украиныракетный удар