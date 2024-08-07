"Мы недалеко отошли от 70-й минуты": Буданов об аналогии войны с футболом

Если сравнивать войну с футбольным матчем, то в 2023 году Украина находилась где-то на 70-й минуте. С тех пор, в событийном контексте, наше государство недалеко отошло от этой отметки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова в Forbes .

"Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в "победить Россию". Есть много вариантов, в достижении каждого из них свои пути и, пожалуй, не один. Выйти на границы Украины в 1991 году или ускорить начало процесса развала России? Формирование в России новой власти или просто отгородиться от РФ забором?", - отметил Буданов.

По его словам, главной целью победы в этой войне есть полное восстановление территориальной целостности Украины и выход на границы 1991 года.

"Мое видение победы в этой войне: полное восстановление территориальной целостности, выход на границы 1991 года, потому что больше будет сложно достичь. Надеюсь, что это обязательно приведет к определенным процессам внутри России", - подчеркнул глава ГУР.

Сравнивая войну с футбольным матчем, Буданов отметил, что к осени 2023 года шла примерно 70-я минута из 90.

"Проблема в том, что есть два вида вычисления времени. Обычный - часы, секунды и событийный. Если говорить в событийном контексте, мы недалеко отошли от 70-й минуты", - сказал он.

Буданов считает, что решение вопроса войны будет происходить комбинированным путем.

"По моему мнению, решение вопроса нашей войны будет происходить комбинированным путем. Комбинация военной силы, давления открытой и, самое главное, скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов", - резюмировал он.