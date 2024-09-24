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Мы не можем уставать. Байден в ООН сделал заявление об Украине

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада не могут уставать в контексте поддержки Украины в защите от российской агрессии. Необходимо добиться справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН.

Американский лидер подчеркнул, что война российского диктатора Владимира Путина "потерпела неудачу" в достижении главной цели - уничтожить Украину. Также глава Кремля не смог ослабить НАТО - Альянс сейчас больше, сильнее, сплоченнее, чем когда-либо, с двумя новыми членами, Финляндией и Швецией. Это хорошие новости.

По словам Байдена, теперь Западу предстоит сделать выбор, будет ли он и дальше поддерживать Украину, чтобы помочь ей выиграть войну и сохранить свободу, или же позволит возобновить агрессию и уничтожить нацию. 

"Я знаю свой ответ. Мы не можем уставать. Мы не можем отвести взгляд и не откажемся от поддержки Украины, пока она не добьется справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН", - добавил президент США. 

Что предшествовало

Напомним, на этой неделе в США проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН, в которой принимают участие лидеры ряда государств.

В частности, в Нью-Йорк приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства также выступит на сессии Генассамблеи, но уже завтра, 25 сентября.

Также он планирует встретиться с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что Зеленский представит американскому коллеге план победы Украины.

Более детально о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

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