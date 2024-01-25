Мы можем отказаться от импорта газа и перейти на экспорт электроэнергии, – Галущенко

Министр напомнил, что Украина уже с 2015 года не покупает газ у России, а экспортирует его из Европы. А также Украина значительно наращивает собственную добычу газа.

"Мы близки к этому (не нуждаемся в импорте газа). Реально выйти на нулевой газовый баланс в этом году", - заявил Галущенко.

Однако он отметил, что за последние годы в Украине резко упало потребление газа. И отказ от его экспорта будет зависеть от того, как будет развиваться промышленность и экономика.

"Сегодня есть рост производства, и потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал", – сказал он.

Галущенко отметил, что еще в 2021 году Украина потребила около 27 миллиардов кубометров газа. Это сделало страну одним из крупнейших потребителей топлива в Европе до полномасштабной войны с Россией.

А уже в 2022 году экономика Украины сократилась примерно на треть, поскольку промышленности сократили или приостановили производство из-за риска безопасности.

По словам Галущенко, в 2023 году потребление газа упало примерно до 19 млрд кубометров.

Недавно "Нефтегаз" заявил, что ожидает увеличения добычи природного газа в стране на 7% в 2023 году с таким же прогнозом на этот год. Однако сколько газа добыла Украина в 2023 году, пока не известно.

Галущенко также заявил, что Украина может возобновить значительный экспорт энергоносителей уже этой весной из-за снижения потребления.

Запрет на экспорт

Кабинет Министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года. Глава НАК Алексей Чернышев заявил, что в случае продолжения запрета экспорт газа НАК "Нафтогаз Украины" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.

Восстановление энергосистемы Украины

В октябре 2022 года Россия начала обстреливать энергоинфраструктуру Украины. В декабре из-за ударов окупантов из строя была выведена половина энергосистемы страны. В энергетике ввели чрезвычайное положение.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских окупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако он заверил, что такие "блэкауты" не будут продолжительными.

2 декабря российские захватчики масштабно обстреляли Украину ракетами разных типов. Наибольший удар агрессор направил в Киев. В результате атаки в некоторых районах города исчезли свет и водоснабжение.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина.

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