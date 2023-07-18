Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней, - Британия в ООН

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - заявил он.

Клеверли подчеркнул, что Генассамблея ООН регулярно призывает РФ к миру, основанному на принципах Устава ООН.

"План Президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", - заметил он.

Британский министр подчеркнул, что международное сообщество хочет справедливого и крепкого мира, поэтому РФ уже сейчас должна вывести войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", - заявил Клеверли.

Совбез ООН

17 июля в 15:00 в Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН, а ведет его Клеверли. Сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже примет участие в Раде.

Отмечается, что на встрече государства рассматривают вопрос, как смягчить опасность, связанную с появлением технологий искусственного интеллекта .

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