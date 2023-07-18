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Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней, - Британия в ООН

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Мир не может допустить затяжки войны РФ против Украины еще на 500 дней, поэтому Россия должна немедленно вывести войска из нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время заседания Совбеза ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - заявил он.

Клеверли подчеркнул, что Генассамблея ООН регулярно призывает РФ к миру, основанному на принципах Устава ООН.

"План Президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", - заметил он.

Британский министр подчеркнул, что международное сообщество хочет справедливого и крепкого мира, поэтому РФ уже сейчас должна вывести войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", - заявил Клеверли.

Совбез ООН

17 июля в 15:00 в Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН, а ведет его Клеверли. Сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже примет участие в Раде.

Отмечается, что на встрече государства рассматривают вопрос, как смягчить опасность, связанную с появлением технологий искусственного интеллекта .

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