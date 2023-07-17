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Кулеба летит в Нью-Йорк на министерский Совбез ООН

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Понедельник 17 июля 2023 11:15
Кулеба летит в Нью-Йорк на министерский Совбез ООН Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 17-18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, 17 июля Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по вооруженной агрессии России против Украины, а также в мероприятии высокого уровня, приуроченном к 25-летию Римского устава Международного уголовного суда.

18 июля глава МИД выступит на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров с иностранными коллегами, руководством Программы развития ООН, а также группой постоянных представителей африканских государств при ООН.

Совбез ООН

Напомним, заседание Совбеза начнется 17 июля в 15:00 (22:00 по Киеву), дебаты в Генассамблее - 18 июля в 10:00 (17:00 по киевскому времени). Заседание будет вести министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, поскольку страна в июле председательствует в Совбезе.

Ранее сообщалось, что правительства государств рассматривают вопрос, как смягчить опасности, связанные с появлением технологий искусственного интеллекта, которые могут изменить глобальную экономику и ландшафт международной безопасности.

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ООН МИД Украины Нью-Йорк Дмитрий Кулеба
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