"Мы на грани выживания". В Италии хотят увеличить количество военных до 170 тысяч

В 2024 году численность итальянской армии должна была быть сокращена до 150 тысяч. Об этом было указано в законе с 2012 года – до 2024 года общее количество личного состава Вооруженных сил Италии должно быть сокращено со 190 000 в то время до 150 000 (89 400 в сухопутных войсках, 26 800 в военно-морских силах и 0) военно-воздушных силах)

Однако в 2022 году власти Италии выяснили, что такое сокращение недостижимо. Поэтому было принято решение сократить армию до 160 000 человек.

Однако, по мнению Драгоне, этого количества также недостаточно.

"У нас абсолютно малая численность: 150 000 – это невыполнимо, 160 000, а именно такую численность нам утвердили, все равно мало, а со 170 000 мы на грани выживания. В армии у нас изнурительные изменения. Времена изменились, угрозы изменились, а наши обязательства становятся все более масштабными. Мы хотим иметь европейскую оборону, и это потребует от нас много усилий. Я подал заявку на больше мужчин. Я буду продолжать просить больше людей, пока меня не выгонят", - сказал он.

В то же время, министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что численность армии можно увеличить с помощью 10 000 резервистов. По его словам, это поможет при нападении или необходимости защитить себя, поддержав регулярные вооруженные силы.

Позиция Италия о войне в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине семь пакетов военной помощи. Также Рим оказывает нашей стране финансовую, гуманитарную помощь и санкции ЕС.

При этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто сделал несколько заявлений по поводу якобы возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Так, в конце декабря 2023 года он утверждал, что пришло время найти "политическое решение" войны.

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