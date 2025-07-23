"У нас будет крупнейший арсенал ракет в мире": Трамп сделал громкое заявление об оружии США

Уже через несколько месяцев Соединенные Штаты Америки будут иметь больше боеприпасов и ракет, чем кто-либо в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
Трамп анонсировал значительное увеличение арсенала США, которое, по его же словам, должно состояться уже в ближайшие месяцы.
"За несколько месяцев мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна когда-либо имела. У нас будет больше ракет, чем у любой страны", - сказал президент Трамп.
Напомним, что 21 июля состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Вскоре министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США совместно с НАТО запустят новый механизм, который позволит странам Европы закупать американское вооружение для Украины.
В частности, были обсуждены конкретные детали этой инициативы.
Министр также добавил, что Германия присоединится к поставке 5 систем Patriot и отметил, что их вскоре должны передать.
На следующий день министр обороны Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили инициативу закупки американского оружия для Украины.
Подробнее о том, чем Украине могут помочь Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция, читайте в материале РБК-Украина.
Заметим также, что ранее сегодня французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро раскрыл реальную позицию Трампа по Украине.
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