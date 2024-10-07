"Мы – мясо". Гражданин Египта попал в плен ВСУ и рассказал, как стал оккупантом

Украинская армия взяла в плен гражданина Египта, который присоединился к российским оккупационным силам. По словам пленного, он подписал контракт с армией РФ, потому что истекали сроки его визы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет "Донбасс Реалии".
Кураховское направление к югу от Покровска – место, где РФ проводит пехотные штурмы и атакует танками и БМП. Также в этом направлении украинские защитники часто замечают наемников из других стран.
"Сейчас там есть египтяне. Последний раз брали их в плен. И были еще какие-то африканцы, не знаю из какой страны. Мы спровоцировали, чтобы он (египтянин - ред.) сдался в плен", - рассказал один из украинских военных.
Военный добавил, что иностранные наемники, воюющие за оккупантов, так напуганы, что часто "боятся больше своих командиров, чем умереть". У них используются очень жестокие элементы принуждения.
Изданию удалось пообщаться с одним из пленных. 25-летний гражданин Египта попал в плен в районе села Победа, которое находится недалеко от Марьинки.
Пленный говорит, что их задачей было добраться до определенной точки, закрепиться там и сидеть. Просидев двое суток под обстрелами, группа в итоге решила сдаться.
"Нет связи, воды нет, ничего нет. Поэтому мы сдались. Сказали: "Пацаны, мы сдаемся". А на ту сторону никто не отвечает. Украинский пацан сказал: "Увидите дрон, за ним идите". И мы так сделали все", – рассказал иностранный наемник.
Выход окупантов за украинским дроном на видео сняли военные 33-й бригады. Двое российских военных на этой дороге погибли. Они были обстреляны российской артиллерией.
Фото: Военные 33 бригады сняли на видео с дрона, как враги сдаются в плен (скриншот из видео Донбасс Реалии)
Пленный оказался выпускником лингвистического факультета в РФ – там он изучал английский и русский языки. Подписал контракт с оккупационными войсками 3 марта этого года.
"Я гражданин Египта. В этом году подписал контракт. Потому что у меня истек срок визы. Третий курс закончил, остался только последний. Почитал в интернете, что по закону если ты не гражданин России, они не могут отправить тебя на СВО", – говорит он.
Но оказалось, что его как раз и решили бросить на фронт.
Египтянин уверял, что отказывался уезжать воевать в Украину. И у него якобы уже было готово гражданство РФ, которое ему сделали без его ведома. Говорит, что был "в шоке, потому что даже документов на него не подавал в МВД". Документы якобы подали вместо него, чтобы получить возможность отправить его на войну против украинцев.
Наемник вспоминает, как россияне посадили его в комнату, которая выглядела как тюрьма, чтобы он не убежал. Затем посадили в КАМАЗ и увезли на полигон, а затем в составе штурмовой группы отправили на штурм на Кураховское направление. Условия пребывания там, говорит он, были ужасающими.
"Честное слово, мы – мясо. Если не хочешь поехать на задание, то они могут стрелять, в яму тебя посадят. В яме закрывают, ты ничего не видишь. Я знаю человека – три недели в яме сидел", – говорит он.
Как известно, Россия привлекает наемников для войны против Украины и часто бросает их на штурмы. По последним данным от Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях местные жители замечают прибытие новых групп наемников, привозимых Кремлем. В частности, среди них боевики из Кубы и Непала.
Еще в начале этого года Индия обратилась в Россию с просьбой о досрочном возвращении своих граждан, работающих в составе российской армии на вспомогательных должностях.
По словам Петра Яценко, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Россия испытывает недостаток собственного мобилизационного ресурса, поэтому все активнее привлекает иностранцев для участия в войне. Среди пленных украинской стороной граждане Кубы, Непала, африканских и латиноамериканских стран.
Что африканцы делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах – читайте подробнее в материале журналистки РБК-Украина.
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