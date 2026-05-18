"Мы конкурируем с Западом": как вузам удержать студентов от выезда за границу

Украинские университеты уже фактически конкурируют с западными вузами из-за уменьшения количества выпускников и массового выезда молодежи за границу. В то же время они должны адаптироваться к новым условиям и искать новые категории абитуриентов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила ректор Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская .

Демография и выезд молодежи усиливают конкуренцию

По словам ректора, демографическая ситуация в Украине стала отдельным вызовом для системы высшего образования.

"Количество выпускников школ в Украине уменьшается, часть молодежи выезжает за границу, что усиливает конкуренцию между университетами за абитуриента", - отметила Шаховская.

Она подчеркнула, что в таких условиях важно поддерживать учеников, которые остаются в Украине, а также работать с молодежью, которая учится за рубежом, но сохраняет связь с Родиной.

Первый выпуск 12-классников может стать проблемой для вузов

Шаховская также прокомментировала риски для университетов после перехода на 12-летнюю систему школьного образования. По ее словам, в год первого выпуска 12-классников часть университетов может столкнуться с серьезными трудностями при наборе студентов.

Впрочем, ректор убеждена, что вузы должны быть более гибкими и адаптироваться к новой ситуации.

"Университеты должны проявлять гибкость: расширять круг образовательных услуг, ориентироваться также на выпускников колледжей и сосредоточиться на образовании в течение жизни", - пояснила она.

Речь идет, в частности, об обучении людей старшего возраста, ветеранов и военнослужащих, которые хотят пройти переквалификацию.

"Мы уже конкурируем с западными университетами"

Комментируя выезд студентов за границу, Шаховская отметила, что украинские университеты уже работают в условиях глобального рынка образовательных услуг.

"Украинские университеты уже фактически конкурируют с западными", - подчеркнула ректор "Львовской политехники".

Она добавила, что университетам необходимо активно объяснять поступающим и их родителям преимущества обучения в Украине и перспективы развития страны после войны.