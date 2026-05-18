"Мы конкурируем с Западом": как вузам удержать студентов от выезда за границу

11:08 18.05.2026 Пн
Ректор "Львовской политехники" отмечает, что украинские вузы уже фактически конкурируют с западными университетами
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Студенты во время занятий (Getty Images)
Украинские университеты уже фактически конкурируют с западными вузами из-за уменьшения количества выпускников и массового выезда молодежи за границу. В то же время они должны адаптироваться к новым условиям и искать новые категории абитуриентов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила ректор Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская.

Главное:

  • Демографический кризис: Сокращение количества выпускников школ и массовый выезд молодежи за границу заставляют украинские вузы жестко конкурировать за абитуриентов на глобальном рынке.
  • Изменение ориентиров: Университеты должны адаптироваться и искать новые категории абитуриентов, в частности выпускников колледжей.
  • Образование в течение жизни: Важным направлением становится переквалификация людей старшего возраста, ветеранов и действующих военнослужащих.
  • Риск реформы: Переход на 12-летнее школьное образование может создать серьезный "кадровый голод" для университетов в год первого выпуска 12-классников.
  • Работа с эмигрантами: Государство и университеты должны держать связь даже с той молодежью, которая уже учится за рубежом, но планирует будущее с Родиной.
  • Информационная борьба: Родителям и абитуриентам необходимо активно объяснять преимущества обучения дома и колоссальные перспективы развития украинских технологий после войны.

Демография и выезд молодежи усиливают конкуренцию

По словам ректора, демографическая ситуация в Украине стала отдельным вызовом для системы высшего образования.

"Количество выпускников школ в Украине уменьшается, часть молодежи выезжает за границу, что усиливает конкуренцию между университетами за абитуриента", - отметила Шаховская.

Она подчеркнула, что в таких условиях важно поддерживать учеников, которые остаются в Украине, а также работать с молодежью, которая учится за рубежом, но сохраняет связь с Родиной.

Первый выпуск 12-классников может стать проблемой для вузов

Шаховская также прокомментировала риски для университетов после перехода на 12-летнюю систему школьного образования. По ее словам, в год первого выпуска 12-классников часть университетов может столкнуться с серьезными трудностями при наборе студентов.

Впрочем, ректор убеждена, что вузы должны быть более гибкими и адаптироваться к новой ситуации.

"Университеты должны проявлять гибкость: расширять круг образовательных услуг, ориентироваться также на выпускников колледжей и сосредоточиться на образовании в течение жизни", - пояснила она.

Речь идет, в частности, об обучении людей старшего возраста, ветеранов и военнослужащих, которые хотят пройти переквалификацию.

"Мы уже конкурируем с западными университетами"

Комментируя выезд студентов за границу, Шаховская отметила, что украинские университеты уже работают в условиях глобального рынка образовательных услуг.

"Украинские университеты уже фактически конкурируют с западными", - подчеркнула ректор "Львовской политехники".

Она добавила, что университетам необходимо активно объяснять поступающим и их родителям преимущества обучения в Украине и перспективы развития страны после войны.

Ранее РБК-Украина писало, как полномасштабная война изменила образовательный процесс во Львовской политехнике. Университет ввел программы, связанные с искусственным интеллектом, БпЛА и военной подготовкой, а также усилил психологическую поддержку студентов из-за последствий дистанционного обучения и постоянных тревог.

Также мы рассказывали, сколько стоит высшее образование во "Львовской политехнике".

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
