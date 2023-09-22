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Мы - Киевская Русь, и это наши предки в свое время жгли Москву, - Буданов

Пятница 22 сентября 2023 11:54
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Мы - Киевская Русь, и это наши предки в свое время жгли Москву, - Буданов Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время оккупации чужих территорий российские террористы пользуются кремлевскими методичками. Обычно все начинается с попытки исказить чужую историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу Главного управления разведки МО, которое цитирует начальника ГУР Кирилла Буданова в интервью Дмитрию Комарову.

По словам Буданова, во время оккупации главным инструментом для террористов является подмена реальности, которая начинается с изменения истории.

"Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов", - пояснил начальник ГУР.

В то же время он акцентировал на важности вернуть свою историю во время войны.

"Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она - славная", - подчеркнул Буданов.

Российская пропаганда

После начала полномасштабного вторжения российские террористы ввели в учебных заведениях "Разговор о важном", на которых детям промывают мозги историями об "украинских нацистах" и "ультранационалистическом государстве", пытаясь таким образом оправдать собственноручно развязанную войну.

В заявлении Европейской комиссии утверждалось о том, что госаппарат России искажает историю и распространяет теории заговора с целью отравить демократию злонамеренной дезинформацией.

В частности террористы завезли в оккупацию тонны пропагандистской макулатуры среди которых, например, учебники с российской псевдоисторией для средних школ.

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