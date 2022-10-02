"Мы хотим свергнуть режим": в Ираке вспыхнули протесты

В субботу иракские силы безопасности применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов на багдадской площади Тахрир, где сотни людей отметили годовщину антиправительственных беспорядков в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По меньшей мере 86 человек получили ранения, около половины из них сотрудники силовых структур, сообщили медицинские источники и службы безопасности, добавив, что 38 протестующих были ранены резиновыми пулями.

По словам иракских военных, "проникшие элементы" нападали на силовиков с коктейлями Молотова и охотничьими ружьями.

Сотрудники службы безопасности развернули контрольно-пропускные пункты по всему городу, перекрыли мосты и площади и возвели стены на некоторых мостах, ведущих в укрепленную Зеленую зону, в которой расположены штаб-квартира правительства и иностранные посольства.

Протестующие на площади размахивали иракским флагом и скандировали "Мы хотим свергнуть режим".

WATCH: A large crowd gathered in Baghdad to remember the third anniversary of the 2019 protests. #Iraq #Baghdad #Protest pic.twitter.com/pRGdea7j6w — BNN Newsroom (@BNNBreaking) October 1, 2022

Протесты также вспыхнули в южных провинциях. В городе Насирия сотни людей собрались на центральной площади Хабуби, многие прошли маршем к провинциальному зданию и бросали коктейли Молотова.

Ранее мы писали, что протесты в Иране охватили практически всю страну, 24 сентября массовые беспорядки бушевали по меньшей мере в 80 городах. Один из них после уличных боев был полностью захвачен демонстрантами.

Детальнее о причинах и ситуации в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама" .

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