"Мы хотим свергнуть режим": в Ираке вспыхнули протесты

По меньшей мере 86 человек получили ранения, около половины из них сотрудники силовых структур, сообщили медицинские источники и службы безопасности, добавив, что 38 протестующих были ранены резиновыми пулями.

По словам иракских военных, "проникшие элементы" нападали на силовиков с коктейлями Молотова и охотничьими ружьями.

Сотрудники службы безопасности развернули контрольно-пропускные пункты по всему городу, перекрыли мосты и площади и возвели стены на некоторых мостах, ведущих в укрепленную Зеленую зону, в которой расположены штаб-квартира правительства и иностранные посольства.

Протестующие на площади размахивали иракским флагом и скандировали "Мы хотим свергнуть режим".

