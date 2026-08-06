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"Мы ждем": Сибига подтвердил планы посланцев Трампа приехать в Украину

11:51 06.08.2026 Чт
1 мин
Это может стать новым толчком в мирных переговорах
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Фото: Андрей Сибига, и.о. главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Специальные посланники президента США Дональда Трампа действительно намерены приехать в Украину для возобновления мирных переговоров по завершению российской войны.

С таким заявлением выступил и.о. главы МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.

По словам Сибиги, в настоящее время мирный трек с участием американских партнеров - на паузе.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил об этом.

"Мы ждем приезда американской переговорной команды. Мы приветствуем усилия американской стороны и хотим, чтобы была большая динамика и вовлеченность США", - заявил Сибига.

По убеждению и. о. главы МИДа, достичь справедливого мира без участия США невозможно.

Кроме того, он отметил, что сложно представить действенные гарантии безопасности без американской стороны.

"Все это было предметом переговоров Зеленского с Трампом во время недавней поездки в Вашингтон. Украина стремится закончить эту войну. Мы используем каждую возможность, чтобы приблизить справедливый мир для Украины", - подчеркнул Сибига.

Напомним, ранее источник РБК-Украина рассказывал, когда именно Виткофф и Кушнер могут прибыть в Киев.

Кроме того, недавно Зеленский откровенно рассказал,когда произошел переломный момент в его отношениях с Трампом.

Также стало известно, почему президент США совершил "резкий разворот" в сторону Украины.

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