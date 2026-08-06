"Мы ждем": Сибига подтвердил планы посланцев Трампа приехать в Украину

По словам Сибиги, в настоящее время мирный трек с участием американских партнеров - на паузе.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил об этом.

"Мы ждем приезда американской переговорной команды. Мы приветствуем усилия американской стороны и хотим, чтобы была большая динамика и вовлеченность США", - заявил Сибига.

По убеждению и. о. главы МИДа, достичь справедливого мира без участия США невозможно.

Кроме того, он отметил, что сложно представить действенные гарантии безопасности без американской стороны.

"Все это было предметом переговоров Зеленского с Трампом во время недавней поездки в Вашингтон. Украина стремится закончить эту войну. Мы используем каждую возможность, чтобы приблизить справедливый мир для Украины", - подчеркнул Сибига.