"Мы не будем колонией": в Венесуэле ответили Трампу на заявление об "управлении страной"

В телеобращении Родригес сказала, что США совершили "акт агрессии" против страны под надуманным предлогом .

"Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Единственный президент Венесуэлы - Николас Мадуро. Здесь находится высшее руководство венесуэльского государства: высшее военное командование, высшие органы государственной власти, руководство Совета вице-президентов. Все политические центры национальной власти Венесуэлы объединены. На улицах Венесуэлы - народ", - заявила она.

Вице-президент отметила, что Венесуэла открыта для уважительных отношений с администрацией Трампа, но только в рамках международного и венесуэльского права. По ее словам, страна не буде колонией (ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой).

Также Родригес сказала, что правительство будет защищать природные ресурсы страны, которые принадлежат народу. Таким образом она прокомментировала слова Трампа, который во время брифинга сделал ряд заявлений, обвинив Венесуэлу в том, что она забрала всю американскую нефть (раньше в Венесуэле были американские компании).

Отметим, что перед выступлением Родригес Трамп в одном из интервью сказал, что войска США не будет размещены в Венесуэле, пока вице-президент свергнутого режима Мадуро "делает то, что мы хотим".