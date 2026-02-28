"Мы на стороне народа": Украина сделала первое заявление об операции Израиля против Ирана

По словам Сибиги, позиция Киева является четкой и последовательной: режим в Тегеране терроризирует не только собственный народ, но и весь регион. Министр подчеркнул, что иранские власти финансируют терроризм и боевиков, которые несут нестабильность в другие страны.

"Мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии и казни свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этого государства", - заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Тегеран имел все возможности избежать силового сценария, поскольку ему неоднократно предоставлялись шансы для дипломатического решения конфликтов.

Предупреждение для украинцев

Из-за роста угрозы Министерство иностранных дел Украины выдало заблаговременные рекомендации для своих граждан.

Украинцев призывают срочно покинуть территорию Ирана, а также другие страны региона, где их жизнь и безопасность могут оказаться под угрозой.