"Мы на стороне народа": Украина сделала первое заявление об операции Израиля против Ирана

Фото: Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина заявила о поддержке иранского народа на фоне обострения ситуации в регионе и обвинила режим в Тегеране в терроре и репрессиях. МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию Ирана из-за угрозы безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время пресс-конференции.

Читайте также: Крупнейшая операция со времен Ирака? Трамп объяснил, почему США атаковали Иран

По словам Сибиги, позиция Киева является четкой и последовательной: режим в Тегеране терроризирует не только собственный народ, но и весь регион. Министр подчеркнул, что иранские власти финансируют терроризм и боевиков, которые несут нестабильность в другие страны.

"Мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии и казни свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этого государства", - заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Тегеран имел все возможности избежать силового сценария, поскольку ему неоднократно предоставлялись шансы для дипломатического решения конфликтов.

Предупреждение для украинцев

Из-за роста угрозы Министерство иностранных дел Украины выдало заблаговременные рекомендации для своих граждан.

Украинцев призывают срочно покинуть территорию Ирана, а также другие страны региона, где их жизнь и безопасность могут оказаться под угрозой.

 

Удары Израиля и США по Ирану

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль нанес превентивный удар по Ирану для нейтрализации военных угроз. В ответ Тегеран совершил ракетный обстрел израильской территории, что привело к введению чрезвычайного положения в стране.

Через некоторое время президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что операция Израиля против Ирана происходит при участии Соединенных Штатов. Он заявил, что решение о начале операции обусловлено необходимостью ликвидировать "неизбежные угрозы" со стороны Ирана.

Позже Иран нанес ответные удары по Израилю, а также атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

