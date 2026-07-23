"Мы видели планы России": Зеленский назвал два пути для Украины зимой

Украина знала о планах россиян еще за несколько месяцев до кадровых изменений, поэтому было принято решение о смене Кабинета Министров.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
По словам Зеленского, среди окружения главы Кремля есть разные настроения по продолжению войны.
"Мы видим, действительно, у Путина есть люди, которые хотят закончить войну. Они видят экономический коллапс, логистический коллапс. Но не military people, которые хотят расширения войны, объявления мобилизации. Поэтому надо готовиться к планам прохождения зимы. Я ориентировался при выборе премьер-министра именно на это", - сказал президент.
Зеленский объяснил, что информация о намерениях россиян повлияла на приоритеты нового правительства еще до кадровых перестановок.
"Мы видели планы русских пару месяцев назад и поэтому приняли решение, что нужно концентрироваться именно на этом направлении. Поэтому логистика, наше зерно, сельское хозяйство, энергетика - это очень важные вещи, равно как и планы стойкости", - отметил он.
Президент признал, что выполнение планов стойкости пока отстает от графика.
"Я, честно говоря, пока полностью не доволен. Как вы видите, процентами работ. Нам нужно очень быстро включаться. И я думаю, что это самая главная задача для нового министра инфраструктуры", - добавил Зеленский.
По словам Зеленского, Украина имеет 2 пути зимой - мирные переговоры или эскалация войны.
"У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь - дай Бог нам, нашей армии сил, потому что стойкость на фронте это очень важно, чтобы мы все же сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я фокусируюсь. Мы понимаем с вами, с кем всегда есть. война, увеличение мобилизации", - сказал президент.
14 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке с должности премьер-министра, а Верховная Рада в тот же день поддержала его решение.
Уже 16 июля парламент назначил новым главой правительства Сергея Корецкого, после чего утвердил и оставшийся обновленный состав министров.
Тем временем одним из главных кадровых решений стало увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны.
Как сообщало РБК-Украина, причиной назвали его конфликт с главнокомандующим ВСУ и закупкой вооружения вопреки пожеланиям армии.
Напомним, РБК-Украина также сообщало, что Зеленский продолжает убеждать Свириденко возглавить посольство Украины в США , несмотря на то, что она уже отказалась от этой должности.