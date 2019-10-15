У МХП розповіли про три кейси компанії в рамках кругової економіки

Одним з найбільш відомих кейсів агрохолдингу МХП в рамках кругової економіки є виробництво біогазу з відходів та побічних продуктів тваринного походження. Про це розповів головний еколог МХП Олександр Семенець в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Ці три таких кейса. Найвідоміший з них – це виробництво біогазу з відходів та побічних продуктів тваринного походження. Ми на вході маємо послід з підстилкою, солому, стічні води, силос і т. д. Все це переробляється в біогаз, електрику, пар, тепло, які ми використовуємо для своїх внутрішніх цілей, а електрику передаємо в мережу за "зеленим тарифом", - розповів він.

За словами Семенця, з 2013 року функціонує біогазова установка в Дніпропетровській області потужністю 5,5 Мвт*год. Зараз у МХП є другий, ще більш амбітний об'єкт на базі Вінницької птахофабрики. Загальна потужність буде 20 Мегават*год. Вже в цьому році буде введена в експлуатацію перша черга на 10 Мегават*год, повідомив еколог.

"У нас також є побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною, які утворюються в процесах вирощування курчат-бройлерів і при безпосередньому виробництві курячого м'яса", - заявив Семенець.

Він підкреслив, що до травня 2016 року вони були відходами з юридичної точки зору, проте для компанії це завжди було сировиною для іншого виробництва.

"У нас є цехи утилізації або як їх по-іншому називають – цехи технічних фабрикатів, де ми виробляємо м'ясо-кісткове борошно і жир, які експортуються", - уточнив еколог.

Найважливіший для усього холдингу аспект, за його словами, – це управління відходами.

"Дуже узагальнено, виділено близько десятка категорій: ветеринарні відходи, скло, добрива та упаковки від них, папір та картон, пластик і т. д. Ми провели інвентаризацію відходів і джерел їх походження, щоб подивитися, як ми можемо забезпечити роздільний збір відходів. І почали шукати на ринку кращих за пропозицією покупців відходів і контрагентів, у яких є ліцензія на збирання, перевезення та подальшу утилізацію небезпечних відходів. В результаті, ми суттєво зменшили навантаження на полігони побутових відходів", - розповів Семенець.

Нагадаємо, в МХП з 2014 року цілеспрямовано розвивають економіку замкнутого циклу і вдосконалюють переробку відходів виробництва.