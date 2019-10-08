У МХП розповіли про переваги циркулярної економіки і переробку відходів

Фото: Олександр Семенець (latifundist.com)

МХП контролює всі екологічні аспекти на кожному своєму підприємстві

У агроіндустріальному холдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) з 2014 року цілеспрямовано розвивають економіку замкнутого циклу і вдосконалюють переробку відходів виробництва. Про це на форумі European Circular Economy Forum (Європейський форум по круговій економіці) розповів головний еколог МХП Олександр Семенець.

"В 2014 році почався свідомий рух нашої компанії до "зеленої" економіки, ми – одна з перших сільгоспкомпаній в Україні, яка відчула необхідність цього. Ми контролюємо всі екологічні аспекти на кожному нашому підприємстві, на кожній виробничій ділянці", - сказав Семенець.

За його словами, зараз на МХП є кілька великих проектів, які вписуються в концепцію екологічної, кругової економіки.

Зокрема, це виробництво м'ясо-кісткового борошна, біогазу, електрики, тепла та пари із відходів і побічних продуктів тваринного походження. Також компанія провела інвентаризацію всіх видів відходів виробництва, що принесло їй у тому числі і хороший фінансовий результат.

Доходи МХП від продажу різних видів відходів на подальшу переробку в кілька разів перевищують витрати на збір і поводженням з цими відходами.

"У нас не залишається відходів, які могли б бути використані людиною, наприклад, в якості їжі. Ми на 100% використовуємо все в наших бізнес-процесах або переробляємо самі в новий продукт, віддаємо на повторну переробку або утилізацію", - розповів Семенець.

European Circular Economy Forum був присвячений різним аспектам так званої "кругової економіки" або "економіки замкненого циклу", основа якої – відновлення ресурсів виробництва, мінімізація відходів та інших видів забруднень.

У рамках форуму відбулися чотири панелі, на яких експерти та представники малого, середнього і великого бізнесу з України та ЄС представили ідеї у сферах сталого розвитку міст, "моди замкненого циклу", виробництва продуктів харчування, менеджменту відходів.