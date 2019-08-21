У МХП розповіли про перемогу в номінаціях премії "Агро Champions 2019"

Фото: церемонія нагородження (прес-служба МХП)

Топ-менеджери МХП стали одними з кращих в індустріальній премії

Топ-менеджери агрохолдингу МХП стали переможцями у професійних номінаціях галузевої індустріальної премії "Агро Champions 2019". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу холдингу.

Зокрема, двоє з топ-менеджерів отримали звання кращих у галузі, а ще двоє номіновані в шорт-листах премії на чемпіонське звання. Перший заступник голови правління агрохолдингу МХП Юрій Мельник став переможцем премії "Агро Champions 2019" в номінації "Операційний директор".

"Моя головна задача в компанії - виростити потужну команду, яка змогла б бути найкращою. І результати МХП самі за себе говорять. Я дуже дорожу людьми, з якими працюю, і хочу, щоб після мене в компанії залишився штат справжніх професіоналів своєї справи", - сказав Мельник під час урочистої церемонії нагородження переможців.

Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікацій агрохолдингу МХП, - професіонал-переможець премії "Агро Champions 2019" в номінації "HR-директор".

Крім того, два топ-менеджера МХП - серед номінантів в шорт-листах премії "Агро Champions 2019". Вікторія Капелюшна, заступник голови правління агрохолдингу МХП - в шорт-листі топ-професіоналів у номінації "Фінансовий директор". Сергій Іванов, заступник голови правління МХП з комерції та маркетингу, - серед найкращих фахівців галузі в шорт-листі номінації "Маркетинг-директор".

Переможців визначала Експертна рада премії на основі оцінок за 60-бальною шкалою за трьома критеріями: кваліфікація (досвід, soft skills, затребуваність на ринку); репутація (довіру на ринку); ефективність (результати діяльності керівника в складовою результату діяльності компанії, впровадження інновацій, прозорість в роботі).

"Ми багато можемо говорити про різні аспекти виробництва, але без людини, яка дійсно горить цією справою, має глобальне бачення і працює щодня, успішного виробництва не вийде", - заявила на урочистій церемонії нагородження в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева.

З тим, що ефективність лідера залежить результат всієї команди, погодився і президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса, який взяв участь у церемонії нагородження. За його словами, "сьогодні бізнес настільки багатогранний, управляти людьми нелегко, і тільки гідні зможуть з цим впоратися і бути дійсно лідерами і мотиваторами".