Предела росту нет. Что происходит с ценами на АЗС и ждать ли нового скачка

Почему цены на топливо замерли

После резкого удорожания бензина и дизеля цены на АЗС второй день остаются почти без изменений. В то же время, это не означает, что рост завершился. На стоимость топлива продолжают влиять как ситуация на рынке нефтепродуктов, так и особенности формирования розничной цены.

Энергетический эксперт, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина объясняет: среди объективных причин удорожания - общий рост стоимости поставляемых в Украину нефтепродуктов, а также удешевление гривны относительно доллара и евро. Поэтому для приобретения того же объема топлива требуется больше средств.

В то же время, на розничную цену влияют ожидания трейдеров и рисковая составляющая, которую операторы закладывают в стоимость топлива. Основными составляющими цены остаются стоимость закупленных нефтепродуктов и налоги.

Отдельно на скорость изменения цен влияют технические возможности АЗС. Как объясняет основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, часть топливных колонок имеет недостаточное количество разрядов для отображения новой цены.

По его словам, для корректного отображения стоимости топлива требуется формат с тремя цифрами до запятой и двумя после нее. Из-за технических ограничений оборудования часть АЗС не может установить цену, требующую такого формата отображения.

У части АЗС уже есть оборудование, позволяющее устанавливать необходимую цену. Другие компании переоснащают колонки и ищут технические решения. Поэтому нынешняя пауза в изменении цен может быть связана не с завершением удорожания, а с тем, что часть операторов пока технически не может отразить новую стоимость на АЗС.

Цены на горючее снова пойдут вверх?

Дальнейший рост цен на бензин и дизель в ближайшие дни остается возможным. По словам Рябцева, на рынке пока нет четкого предела, до которого операторы готовы повышать цены. По его мнению, этому способствует недостаточный контроль за формированием розничной стоимости горючего.

Эксперт отмечает, что операторы не объясняют потребителям, почему именно меняют цены и из каких составляющих формируется их стоимость. В то же время, на цену влияют не только фактические затраты на приобретение горючего, но и ожидания трейдеров и заложенная в цену рисковая составляющая.

Поэтому нынешнюю паузу в изменении цен на АЗС пока рано воспринимать как окончательную стабилизацию. Дальнейшая динамика будет зависеть как от стоимости импортного горючего и валютного курса, так и от того, как операторы будут пересматривать свои розничные цены.

Почему на одних АЗС топливо дороже, чем на других

Цены на топливо могут различаться в зависимости от сети. В частности, разницу между ценами "Укрнафта" и премиальных сетей типа SOCAR Рябцев связывает прежде всего с отличиями в операционных расходах.

Премиальные сети предоставляют клиентам больше дополнительных услуг, что увеличивает расходы на содержание и обслуживание АЗС. В то же время объяснять разницу в стоимости горючего его качеством, по оценке эксперта, нет оснований.

На конечную цену также оказывает влияние подход самой сети к ценообразованию. Операторы могут устанавливать цену с учетом конкуренции на конкретной территории, программ лояльности и других коммерческих факторов.

Почему в разных регионах водители платят разную цену за топливо

Стоимость горючего может отличаться и в зависимости от региона. Одной из причин является логистика: цена зависит от того, откуда конкретная АЗС получает горючее и как далеко транспортируется.

По словам Леушкина, если сеть ориентируется на локальные базы хранения, цена может формироваться отдельно для разных регионов. При централизованном подходе сеть может устанавливать одинаковую цену по всей стране.

"На конечную стоимость также влияет конкуренция между АЗС. Операторы могут устанавливать цену чуть ниже конкурентов, чтобы увеличить продажи, или оставлять ее выше и компенсировать разницу скидками по программам лояльности", - комментирует Рябцев.

Кроме того, при формировании цен учитывают покупательную способность в конкретном населенном пункте: в крупных городах топливо обычно стоит дороже, чем в районных центрах.

Чего ждать от цен на заправках дальше?

В ближайшее время цены на горючее могут изменяться неравномерно. Некоторые сети способны просматривать их быстрее, в то время как другие сначала должны решить технические вопросы с оборудованием. В то же время, само отсутствие изменений на потолке АЗС в течение нескольких дней еще не свидетельствует о завершении нынешнего периода подорожания.

Какие цены на АЗС сейчас

Цены на украинских АЗС остаются на высоких отметках вслед за мировым рынком нефти, реактивно реагирующим на события вокруг Ирана и Ближнего Востока.

Несмотря на незначительный откат нефтяных котировок в среду, украинские сети не спешат снижать прайсы, хотя и приостановили дальнейший рост.

На 23 сентября обычный бензин А-95 на ОККО и WOG держится на отметке 92,90 грн/л, дизель - 99,90 грн/л.

Фото: цены АЗС в Украине на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

Самое дешевое топливо среди крупных сетей традиционно предлагает государственная "Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн/л), тогда как в премиальном сегменте SOCAR ценники на отдельные виды топлива достигли рекордной отметки в 104,00 грн/л.